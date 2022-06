Küchendeko Ideen für jeden Geschmack

In der Küche sind die Geschmäcker verschieden – nicht nur, was das Essen angeht, sondern auch in Sachen Design und Gestaltung. Die einen mögen es clean und puristisch, die anderen lieber urig und gemütlich und wieder andere stehen auf eine gute Portion Vintage-Charme. Dabei sind es nicht nur die Möbel und Fronten in der Küche, sondern auch die Accessoires, welche den bevorzugten Stil im Raum hervorheben und untersteichen. Wir haben euch heute einige Beispiele mitgebracht, die euch zeigen, wie man eine eher neutrale Küche auf verschiedene Arten stylen kann.