Haus mit märchenhaftem Charme

Gleich einem Saal, besticht der Wohnraum vor allem durch seine absolute Großzügigkeit. Dafür sorgen die überdurchschnittlich hohen Wände sowie die durch Balken in Szene gesetzte Decke. Beim Betreten des Raumes wird man ebenso von der raumhohen Verglasung in Empfang genommen, die von feinen Spitzengardinen geziert wird und so einen direkten Einblick von draußen vermeidet. Die seichte Terrakottafarbe des Bodens, der Wände sowie der Decke tauchen den Raum – verstärkt durch die indirekten Beleuchtungen – in eine sanfte Atmosphäre. Dafür sorgen ebenso die tiefer angebrachten Kronleuchter, die dem Raum gleichzeitig an Höhe nehmen und damit für Behaglichkeit sorgen. Das gemauerte Wandstück, welches wir von der Straßenseite aus gesehen haben, wird hier im Innenbereich als ebenfalls gemauertes Element aufgegriffen und an der gegenüberliegenden Wand gespiegelt. Dadurch wird der optische Rahmen für den Sitzbereich mit Fernsehecke geschaffen.