homify 360°: Niedrigstenergiehaus in Wien-Grinzing

Da die Bodenverhältnisse äußerst schlecht sind, war eine Pfahlgründung vonnöten. Eine Pfahlgründung ist ein Verfahren der Tiefgründung. Diese wird angewendet, um die Lasten des Bauwerks nicht direkt unterhalb des Gebäudes in den Untergrund zu leiten, sondern über zusätzliche senkrechte Elemente tiefer in die Erde abzuleiten. Da das Haus eine hohe Energieeffizienz erreichen sollte, wurde die Wärmedämmung auf die Bodenplatte verlegt, um die Wärmebrücken im Bereich der Pfähle zu vermeiden. Die Außenwände stehen auf Stahlfüßen und haben einen warmen und gedämmten Fuß. Zusätzlich wurden die Fenster mit einer Dreischeibenverglasung gedämmt. Lediglich die suboptimale Ausrichtung gen Norden ließ den begehrten Passivhausstandard nicht zu. Die Haustechnik entspricht jedoch der eines Passivhauses. Eine Komfortlüftungsanlage sorgt automatisch für frische Luft in allen Räumen. Als Heizung dient eine Sole-Wasser Erdwärmepumpe, die von einer Tiefenbohrung gespeist wird. Die Wärme wird über eine Fußbodenheizung in das Gebäude eingebracht.