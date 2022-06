homify 360°: Generalsanierung eines Einfamilienhauses in Regensburg

Der Wohnraum verfügt über eine Galerie, die den Effekt erzielt, dass mehr Helligkeit in dem Raum strömt und das Raumgefühl durch die erhöhte Decke zusätzlich maximiert wird. Die Möblierung orientiert sich stark an den umliegenden Farben und Materialien. Getreu dem Motto Weniger ist mehr präsentiert sich das Interieur reduziert und zurückhaltend. Ein Kamin, der in der Ecke des Esszimmers angeordnet wurde, lässt das scheinbar kühle Ambiente wohnlicher erscheinen.