Gastronomie-Design quer durch Deutschland

Das neue Luxuskaufhaus Breuninger, das sich im von Daniel Libeskind entworfenen Düsseldorfer Kö-Bogen befindet, beherbergt die erste Niederlassung der berühmten Sansibar aus Sylt auf dem Festland. Zum ersten Mal vergab der Sylter Gastronom Herbert Seckler die Lizenz für sein überregional bekanntes Restaurant außerhalb der Insel. DITTEL | ARCHITEKTEN durften das Interior Design der 230 m² plus Nebenflächen gestalten und ausführen. Es hieß, die lockere und ungezwungene Atmosphäre aus dem Original in die Metropole am Rhein zu übertragen und gleichzeitig die zwei starken Marken Breuninger und Sansibar unter einem Dach zu vereinen. Viel warmes Holz, helle Sandtöne und rustikales Parkett sorgen für eine gemütliche, freundliche und natürliche Atmosphäre. Die Gäste können in verschiedenen Zonen Platz nehmen, vom massiven Mittelraumtisch über die Stammtischecke bis hin zu stimmungsvoll beleuchteten Separées im charmanten Holzhütten-Style.