Alltagsgegenstände mit Kunst-Charakter

Blumenvasen, Zeitungsständer, Bücherregale: Alles nützliche Alltagsgegenstände, die uns dabei helfen, Ordnung zu halten, den Überblick zu bewahren und hübsche oder praktische Dinge aufzubewahren. Meist haben wir ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, wenn wir an diese Gegenstände, Accessoires und Möbelstücke denken. Doch wer sagt eigentlich, dass ein Schirmständer auf den ersten Blick aussehen muss wie ein Schirmständer oder eine Vase wie eine Vase? Unsere Experten von Officina Art & Craft bringen Kunst und Design in unseren Alltag und Leben in die Bude, indem sie von typischen Looks abrücken und stattdessen coole Helfer entwerfen, denen man ihre Funktion nicht sofort ansieht. So machen Schirmständer, Regal und Co. auch dann etwas her, wenn sie gerade nicht in Gebrauch sind.