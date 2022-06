Wie kann ich einen großen Raum unterteilen?

Ein Raum, in dem drei Funktionen untergebracht werden sollen, muss an die unterschiedlichen Funktionen der Bereiche angepasst werden: In der Küche soll gekocht und Essen zubereitet werden, im Essbereich soll gegessen und getrunken werden und im Wohnzimmer wollen wir entspannen und gemütlich auf dem Sofa sitzen. Um den verschiedenen Nutzungsarten gerecht zu werden, sind unterschiedliche Bodenbeläge erforderlich. Üblicherweise wird eine Küche mit Fliesen ausgestattet, während die Sitzecke von einem flauschigen Teppich umrandet wird. In diesem Beispiel sehen wir, dass der Raum durch drei unterschiedliche, aber passende Bodenbeläge, unterteilt wird. Das Parkett, dass um einiges wohnlicher ist als Fliesen, zieht sich vom Ess- in den Sofabereich, der mit einem Teppich abgerundet wird. Der Teppich, der die Färbung der Fliesen aufgreift, passt ideal in das Wohnkonzept und sorgt für ein stimmiges Gesamtergebnis. Die Bodenbeläge sind somit nicht nur an die Nutzung der Bereiche angepasst, sondern sorgen auch für die optische Trennung des großen Raumes.