Wie wird mein Schlafzimmer gemütlicher?

Kleine aber feine Schlafnischen sind urgemütlich und bieten Rückzugsorte. Sie schaffen Privatsphäre und eignen sich bestens um einen klaren Cut zwischen Nutzraum und Schlafraum zu machen. Zusätzlich kann durch den geschickten Einsatz von Regalen, Schränken und Kommoden mehr Strauraum geschaffen werden. Angenehm ist auch, dass man vom Bett aus nicht direkt auf die Tür, den Arbeitsbereich oder in die Küche schauen muss. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn ein gemütlicher Schlafbereich in Einzimmerwohnungen oder Jugendzimmer gestaltet werden soll, in denen alles in einem Raum Platz finden muss. Moderne Ausführungen der Schlafnische in hellen Farben und lichtdurchfluteten Designs sorgen dafür, dass die kleine Schlafecke gemütlich und dennoch luftig wirkt. So fühlt man sich nicht eingeengt und kann alle wichtigen Dinge in seiner Nähe haben. Die Schlafnische sollte nicht von der Bettseite, sondern vom Fußende betreten werden können – so muss beim Aufstehen nicht über jemanden hinweg geklettert werden.