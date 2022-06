Außergewöhnliche Stühle

Dieser moderne Schaukelstuhl von Studio Rasmus Warberg besteht aus Eschenholz, Leder und Stahl und lässt mit seinem minimalistischen Stil die Herzen von all denjenigen höher schlagen, die auf skandinavisches Design und reduzierten Purismus stehen. Durch seine leichte Eleganz und den unaufdringlichen Look passt Nobu in jedes Einrichtungskonzept und jede Wohnung.