7 Beweise, dass ein Reihenhaus nicht langweilig sein muss

Heute zeigen wir euch, wie stylish und modern man in einem Reihenhaus wohnen kann. In einem neu ausgewiesenen Baugebiet in Darmstadt haben unsere Frankfurter Experten von in_design architektur für eine dreiköpfige Familie und deren Gäste ein Wohnhaus mit hohem Anspruch errichtet, das bereits auf den ersten Blick mit einem einzigartigen und zeitgemäßen Look überzeugt und auch im Inneren höchsten Wohnkomfort verspricht.