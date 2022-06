Vorher-Nachher: Umbau eines Mehrfamilienhaus in Köln-Ehrenfeld

Direkt an die Küche schließt der Wohnraum an. Hier wurden alte Elemente des Gebäudes in das Interieur aufgenommen und tauchen den Raum in ein wunderbares Flair. Der akurate Ausschnitt der rohen Backsteinwand zur linken Seite wirkt wie ein Gemälde auf das Zimmer. Idealer Begleiter ist der Dielenboden, der sich überaus natürlich einschmiegt. Auch an diese Wohnung schließt sich ein Balkon an, der zum begrünten Hinterhof führt.