7 tolle Ideen für Badezimmer mit Holz

Dunkles Holz hat den entscheidenden Vorteil, dass es einen sehr edlen Look hat. Zu verdanken ist das unter anderem der dunklen Maserung, mit der man immer eine gewisse Extravaganz assoziiert. In diesem Badezimmer verwendete man dunkles Holz sowohl für den Boden als auch für die komplette Waschtischgestaltung. Einen kühlen Blickfang in dem warmen Ambiente bildet der Waschtisch aus grauem Naturstein.