Cooles Künstleratelier von Anton van Eyk

Der in den Niederlanden geborene Künstler Anton Adrian van Eyk lebte seit 1966 in Nettetal-Leth. Dort erwarb er mit seiner Frau, der Künstlerin Dorothea van Eyk ein 22.500 Quadratmeter großes Grundstück. Hier wollte das Künstlerehepaar nach all den Jahren des vielen ungewollten Reisens Ruhe finden. Ihr gemeinsames Leben führte sie durch viele Städte von Krefeld nach Dresden, Amsterdam, Paris und München. Eine traurige Vergangenheit überschattete ihr Leben: Sie wurden als Spione von den Nazis verhaftet, von den Kommunisten verfolgt und in den Niederlanden als Ausländer diskriminiert. Mit dem Grundstück wollte sich das Ehepaar einen langersehnten Lebenstraum erfüllen: Ein kleines Haus mit einer großen Werkstatt, das umgeben von Natur ist. Hier sollten junge Künstler willkommen sein, sich kreativ austoben dürfen, Inspiration finden und natürlich arbeiten. Allerdings wurden die Pläne aufgrund bürokratischer und finanzieller Probleme durchkreuzt. Um das Grundstück dennoch zu nutzen, lebte das Paar in einem Wohnwagen inmitten des eigenen Parks weit weg von allen Konventionen und dem vorherrschenden Konsum. Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1995 blieb Anton van Eyk zunächst in seinem Wohnwagen wohnen, bis er mit Hilfe seiner Nachbarn einen festen Wohnraum im alten Flugzeughangar auf dem Leuther Gelände erhielt. 2004 verstarb Anton van Eyk. Er belebte sein wild bewachsenes Grundstück mit einigen Großskulpturen, die noch heute dort zu finden sind und viele Besucher erfreuen.