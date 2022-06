Splitlevelhaus mit Charme

An die Küche schließt unmittelbar ein Essplatz an, der dann sogleich in das Wohnzimmer übergeht. Großformatige, dunkle Bodenfliesen ziehen sich durch den gesamten Bereich und bilden in Kombination mit den schlicht weißen Wänden die perfekte Kulisse für ausgesuchtes Mobiliar. So gesellt sich zum langen Esstisch aus Holz und den Stühlen in kräftigem Petrol eine edle Ledercouch. Highlight des Raumes ist der dreiseitig verglaste und zentral platzierte Kamin, der nicht nur an Weihnachten für wohlige Wärme sorgt.