Vom 18. ins 21. Jahrhundert: ein Fachwerkhaus auf Zeitreise

Im Zuge der Sanierungsarbeiten hat sich im Inneren des alten Fachwerkhauses so einiges getan. Dabei legte man großen Wert darauf, den historischen Charakter und besonderen Charme des Gebäudes so weit wie möglich zu erhalten, die Räumlichkeiten dabei aber modernen Wohnansprüchen anzupassen. So wurde zum Beispiel der alte Dielenboden überarbeitet und die Sprossenfenster wurden, soweit vorhanden, restauriert. Freigelegte Deckenbalken und Steinwände tragen zum historischen Flair bei, während beispielsweise bei der Ausstattung der Küche hingegen voll und ganz auf modernes Design gesetzt wurde. So ergibt sich ein attraktiver Mix aus Alt und Neu, der den besonderen Charme des Hauses ausmacht.