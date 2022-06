homify 360°: Luxusapartment auf Ibiza

Heute geht unsere homify 360°-Reise nach Ibiza. Wir wollen euch ein Luxusapartment zeigen, das sich in einem ganz besonderen Gebäude befindet. Die Wohnanlage Las Boas de Ibiza bietet ein einmaliges Wohnerlebnis und zieht den Betrachter bereits auf den ersten Blick in ihren Bann. Farbenfroh und dynamisch ergibt sich eine kunstvolle Mischung aus Tradition und Moderne und ein Gebäude, das so sicher nirgendwo sonst zu finden ist. Entworfen von dem renommierten Architekten Jean Nouvel, ist Las Boas de Ibiza eine Explosion von Farben und Formen und zieht sofort alle Blicke auf sich. So einzigartig das Gebäude an sich ist, so originell sind auch die Wohnungen. Jedes der 179 Apartments ist ein Unikat. Wir werfen heute einen Blick in das Aster Apartment, eine luxuriöse 105 m²-Wohnung samt spektakulärem Panoramablick. Viel Spaß beim Staunen und Entdecken!