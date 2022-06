homify 360°: Passivhaus aus Holz für eine Familie

Nach jahrelangem Aufenthalt im Ausland beschloss eine Familie, zurück in die heimischen Gefilde zu siedeln, um auf dem elterlichen Grundstück ein hochwertiges Passivhaus zu bauen.

Der Familie waren einige Punkte bei der Planung äußerst wichtig. Diese wurden in enger Zusammenarbeit und im stetigen Austausch mit dem Tiroler Architekten Bernhard Stoehr besprochen und flossen in die Planung ein. Ein wichtiger Faktor war für die junge Familie eine möglichst reduzierte Haustechnik. Zusätzlich sollte die Gestalt des Baukörpers schlicht sein und sich stimmig in die Natur einfügen. Die Natürlichkeit sollte auch im Innenraum spür- und erlebbar sein. Eine Reduktion auf naturnahe und ökologisch hochwertige Materialien wurde gemeinsam mit dem Architekten erarbeitet. Daraus resultierte die Umsetzung des Bauwerks in Holzbauweise und im untersten Geschoss aus Massivholzelementen.