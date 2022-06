7 Tipps, wie du deinen Treppenaufgang dekorieren kannst

Die Balustrade ist das Sahnehäubchen eines jeden Treppenhauses. Sie besteht aus sich wiederholenden Geländersäulen und dem abschließenden Handgeländer oder auch Handlauf genannt. Ähnlich wie bei Balkonen oder offenen Veranden dekorieren diese zusammenhängenden Elemente Aufgänge, Eingänge und klassische Vorbauten oder definieren sie sogar.

Oft ist das Geländer der bestimmende Faktor bei der jeweiligen Stilfrage, wie der Treppenaufgang am Ende wirkt oder wirken soll. Grazil und geschwungen, minimalistisch oder installiert man gar eine durchgehende Glaswand mit Handlauf?

In einigen Fällen wird ein Geländer dafür genutzt, eine räumliche Abtrennung zu schaffen, während es in andren Fällen erst gar keine Balustrade gibt und die einzelnen Stufen in der Luft zu schweben scheinen. Dabei geht ein Geländer über seine reine Sicherheitsfunktion schon längst hinaus und erfüllt mitunter eine ästhetische Funktion.

Auch für den Fall, dass sie nicht nötig sein sollte, wirkt die Balustrade wie der krönende Abschluss einer jeden Treppe. Die Dekoration von Treppenaufgängen kann bereits hier beginnen, denn Balustraden gibt es in vielerlei Ausführungen.

Beliebte Materialien für Balustraden sind Schmiedeeisen, Aluminium, Glas, Holz und Edelstahl. Um ein möglichst harmonisch Bild abzugeben, kann man das Geländer mit den Farben der Treppenstufen und der umliegenden Wände abstimmen – beispielsweise Holz zu Holz, weiß zu weiß bzw. Pastell. Oder eben einen kontrastierenden Anblick damit schaffen – beispielsweise ein Geländer aus schwarzem Schmiedeeisen zur hell-gestalteten Umgebung. Natürlich kann sich dabei der Handlauf nochmal farblich vom Rest des Geländers unterscheiden.

Was man beim geplanten Einsatz eines neuen Geländers oft nicht beachtet, ist, dass man auch auf Second Hand Balustraden zurückgreifen kann. Ist dies der Fall, sollte man allerdings genau prüfen oder prüfen lassen, ob Qualität und Passgenauigkeit stimmen, da das Treppengeländer einer bestimmten Last standhalten muss.