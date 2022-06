Finde die Zimmertür, die zu dir passt!

Jeden Tag passieren wir sie, öffnen und schließen sie, gehen an ihnen vorbei, durch ihren Rahmen hindurch und manchmal knallen wir sie auch schwungvoll zu: Zimmertüren. Obwohl Sie in Länge und Breite fast die Grundfläche eines Zweisitz-Sofas einnehmen, nimmt man Zimmertüren weniger wahr. Vielleicht weil sie ständig in Bewegung sind, vielleicht weil sie zwar Teil der Inneneinrichtung, aber auch Teil der Haus- und Wohnungskonzeption sind, so wie es Wände und Fenster auch sind. Und genau wie sich Wände und Fenster je nach Einrichtungsstil schmücken „lassen“, nimmt man auch mit der Wahl von Zimmertüren, ihrer Farbe, Material und Beschaffenheit, Einfluss auf das eigene Interieur.

Im geöffneten Zustand unscheinbar, im geschlossenen dominant – das Potential von Zimmertüren lässt sich ausnutzen. Statt die erstberste Tür im Baumarkt auszuwählen, kann man sich vorab mit gezielten Fragen überlegen, welcher Typ Tür in welcher Ausführung am besten zum ausgewählten Raum, Wandschrank, Vorratskammer o.ä. passt. Wie viel Platz habe ich? Habe ich genügend Radius für Hängetüren oder entscheide ich für platzsparende Schiebetüren? Welcher Türstil passt zu den beiden Räumen die sie miteinander verbindet? Soll die Tür aus dem gleichen Material geschaffen sein, das auch überwiegend in den Räumen zu finden ist oder will ich mithilfe von Türen Kontraste in meine Wohnung oder in mein Haus bringen? Will ich mit einer Tür einen Raum komplett verschließen oder will ich beispielsweise durch Glasscheiben in den Türen so viel Offenheit wie möglich zeigen? Zu der Frage nach dem Türstil möchten wir euch heute 7 verschiedene Modelle in den folgenden Experten-Tipps vorstellen.