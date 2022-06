Fototapeten für jeden Raum

Über lange Jahre hinweg galt die Fototapete als Synonym für eine kitschige, geschmacklose Wandgestaltung. Wer kennt nicht die beliebte Vorlage vom palmengesäumten Südseestrand bei Sonnenuntergang aus den 80er Jahren? Mittlerweile ist nicht nur die Qualität der auf Tapete gedruckten Fotos wesentlich besser, sondern auch die Motivauswahl nahezu grenzenlos. Zwischen ausgefallenen Designs und individuellen Arrangements feiern Fototapeten also bereits seit einiger Zeit ein fulminantes Comeback. Dank witziger Motive, cooler Ideen und der Möglichkeit, eigene Fotos auf der Tapete in Szene zu setzen, tun sich ganz neue Möglichkeiten der Wandgestaltung auf – und zwar in jedem beliebigen Raum der Wohnung.