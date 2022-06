homify 360°: Einfamilienhaus im Münsterland

Hochmodern wurde die Küche ausgestattet, die erst auf den zweiten Blick als solche erkennbar ist. Sie wurde insgesamt in drei Zonen gegliedert: Zubereitung, Kochen und Essen. Zur rechten Seite findet man den Arbeitsbereich. Perfekt wird die Fläche über die eingebauten Strahler der Oberschränke ausgeleuchtet. Das Waschbecken findet sich in der linken Ecke, da die Unter- sowie Oberschränke von der gewöhnlichen Länge abweichen, wirken sie eher wie ein längliches Sideboard. Auf rückenschonender Höhe befinden sich die Elektrogeräte in dem edel anmutenden braunen Schrank. Die hochglänzende Front wirkt sehr luxuriös. Eingeschlossen in die beiden Bereiche gliedert sich der Essplatz ein. Das Vollholz des Tisches sowie die Rattanstühle wirken sehr ländlich und sorgen für gemütliches Flair.