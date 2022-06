Stauraum im Badezimmer

Vor allem in großen Badezimmern freuen wir uns, wenn wir die Ablageflächen etwas flexibler nutzen können. So kann dieser Trolley von Designstudio speziell® ein hilfreiches Möbelstück am Waschbecken sein, eher unauffällig in der Ecke stehen oder als Ablage neben der Badewanne dienen. Der Stauraum des Trolleys kann mit verschiedenen Tablaren, Drehladen und Fächern selbst gestaltet werden.