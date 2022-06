Coole Kissen aus Berlin

Berlin inspiriert! Kein Wunder also, dass sich hier so viele junge und kreative Designer ansiedeln, die unsere vier Wände mit stylishen Möbeln und Wohnaccessoires bereichern. Einige davon haben wir euch vor längerer Zeit schon mal in unserem Ideenbuch Designs aus der Hauptstadt: Berlin Style vorgestellt. Heute sind sechs inspirierende Kissendesigner an der Reihe, die alle ganz besondere Ideen verwirklichen - mit viel Liebe zum Detail, ökologischem Bewusstsein und starkem lokalen Bezug.