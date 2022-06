Farbiges Wohnen in Ost-Berlin

Die Küche schließt direkt an den Wohnbereich an. Die Verglasung über Eck lässt ungemein viel Licht in den Raum strömen. Diesen positiven Effekt der Helligkeit nutzten die Designer aus und griffen in die dunklere Farbpalette bei der Gestaltung des Interieurs. Der Boden wurde in einem Anthrazitton gefliest und verleiht dem Raum Tiefe. Die Wand erhielt einen türkisen Anstrich. Die Unterschränke der Küche wurden in L-Form unterhalb der Fenster angesiedelt, um einen hellen Arbeitsplatz zu ermöglichen, der von natürlichem Licht bestens ausgestrahlt wird. Zentrum des Raumes ist die lange Tafel. Idealer Begleiter stellt die hölzerne Bank dar, die für für eine heimelige Atmosphäre sorgt. Die Möbel sowie Unterschränke der Küche wurden zum Großteil aus Holz gefertigt.