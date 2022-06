Wohnhaus mit den perfekten Dielen in Zürich

Längst sind wir über den Punkt hinaus, an dem uns der Anblick von Holz im Badezimmer überrascht. Da der natürliche Fussbodenbelag in der gesamten Wohnung Verwendung findet, ist die Fortführung auch hier lediglich eine konsequente Schlussfolgerung und nahezu logisch. In Kombination mit dem lehmfarbenen Anstrich tritt die Färbung des Holzes zurück und lässt den vertikalen Flächen den Vortritt. Die Sanitärmöbel im glänzenden Weiß mit den silbernen Armaturen lassen ein edles und klassisches Ambiente entstehen.