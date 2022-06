Neue Designs aus altem Holz

Das Material, aus dem dieses CD-Regal gefertigt ist, hat schon so einiges erlebt. Jetzt bietet es im modernen Wohnzimmer Platz für unsere Lieblingsmusik und ist auch ohne Inhalt ein echter Blickfang an der Wand. Das Tolle an den woodesign-Kreationen: Sie fügen sich in die unterschiedlichsten architektonischen Umgebungen ein und passen in die reduzierte Designerwohnung ebenso gut wie ins rustikale Landhaus.