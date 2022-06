Der erste Eindruck zählt. Da kann uns ein Haus noch so sehr mit seinen inneren Werten beeindrucken – wenn die Verpackung nicht stimmt, ist der Gesamteindruck dahin. Die Außenwände sind nun mal das Erste, was wir von einem Haus sehen. Sie sollten also zur restlichen Architektur und zum Stil des Gebäudes passen, dem Geschmack der Bewohner entsprechen und insgesamt ein geschmackvoller Eyecatcher sein, der Lust auf mehr macht. Bei der Wandgestaltung im Außenbereich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Egal, ob Knallfarbe, Holz, Backstein, Putz oder Fassadenmalerei: Erlaubt ist, was gefällt. Hauptsache, es sticht aus dem 0815-Einheitsgrau der Nachbarschaft heraus.