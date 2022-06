Shabby Chic selbermachen

Ein Ort, an dem der Shabby Chic besonders gut zur Geltung kommt, ist sicherlich das Schlafzimmer. Denn die stilgebenden hellen, zarten Farben sowie die oft verwendeten weichen Stoffe sorgen im Handumdrehen für eine echte Wohlfühlatmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

Ihr wollt diesen Look selbermachen? So gehts: Das Bettgestell sollte in einer hellen Farbe gewählt werden. Ideal ist lackiertes Holz, das die für den Stil so typischen Abnutzungserscheinungen aufweist. Diese können erzielt werden, wenn ihr den bemalten Rahmen mit speziellen Schleifpapieren bearbeitet. Das Bett sollte nun mit weißem oder pastelligem Bettzeug verschönert werden. Einen besonderen Touch verleihen zahlreiche Kissen, die nicht unbedingt perfekt zueinander passen müssen. Den letzten Schliff verpasst ihr eurem Shabby-Chic-Schlafzimmer, indem ihr eine hübsche Keramikvase mit frischen Schnittblumen füllt und sie euch neben das Bett stellt.