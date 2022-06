Beleuchtung für Küche und Esszimmer

Hängeleuchten sind in der Küche besonders sinnvoll, denn sie sorgen nicht nur für die optimale Ausleuchtung, sondern sind auch nie störend im Weg. Und das Beste an ihnen: Durch die Verwendung verschiedener Lampenschirme und Kabel lassen sich ganz individuelle Akzente in der Küche setzen. Uns gefällt die abgebildete Anordnung besonders gut. Drei separate Hängeleuchten sorgen für die gezielte Beleuchtung der Arbeitsplatte. Durch die gelbe Kabelverkleidung bekommen die ansonsten an den coolen Industrial-Stil erinnernden Leuchten einen verspielten Touch.