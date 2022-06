Ein Wintergarten hat viele Vorteile: Er ist die perfekte Wohnraumerweiterung und sorgt für ein paar Quadratmeter mehr Platz zum Wohnen und Wohlfühlen. Darüber hinaus bildet ein solcher gläserner Anbau einen fließenden Übergang zwischen Haus und Garten. Drinnen und Draußen werden so zu einer einzigartigen Wohnlandschaft verbunden, es wird Licht ins Innere gelassen und es ergeben sich großartige Blickbezüge in die Natur. Darüber hinaus sitzt man im Wintergarten zwar geschützt, aber doch wie im Freien und kann so seinen Garten, die Umgebung und das natürliche Licht auch bei Wind, Schnee, Kälte und Regen genießen. In diesem Ideenbuch zeigen wir euch einige Projekte unserer Experten und geben euch außerdem ein paar nützliche Tipps rund ums Thema moderner Wintergarten.