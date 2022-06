Ausgefallene Garagen

In China nimmt man sein geliebtes Auto lieber gleich mit in die eigenen vier Wände. Dieses Einfamilienhaus wurde so konzipiert, dass sich der Ferrari dank einer gläsernen Doppelgarage im Wohnbereich befindet. So wird der Wagen zu einem extravaganten Dekorationsobjekt, das von der Küche und dem Wohnzimmer aus bewundert werden kann.