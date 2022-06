Maisonette-Wohnung in Frankfurt am Main

Im Herzen Frankfurt am Mains, genauer gesagt in Frankfurt-Brockenheim, wurde ein Hofhaus vollständig saniert und zur Maisonette-Wohnung umgebaut. Dabei haben unsere Experten von Thomas Grüninger Architekten DBA viel Wert darauf gelegt, die Strukturen des aus den 1960er Jahren stammenden Hauses weitestgehend zu erhalten. Die baulichen Veränderungen und Ergänzungen fügen sich demnach bewusst zurückhaltend und behutsam ein. Die ca. 150 qm große Wohneinheit erstreckt sich über das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss. Das Erdgeschoss ist der sich anschließenden Blockinnenbebauung mit Gewerbenutzung zugeordnet. Die Erschließung erfolgt über einen kleinen Innenhof. Wir zeigen euch in diesem Ideenbuch, was sich genau im Zuge der Sanierung getan hat und was den neu gestalteten Innenraum so besonders macht.