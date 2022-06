Japanische Designermöbel

Wenn es um das Thema japanisches Design geht, denken die meisten Menschen wohl zuerst an Autos, Videospiele und andere High Tech Geräte. Doch auch in Sachen Architektur und Möbeldesign ist Made in Japan inzwischen total angesagt. Japanische Architekten und Designer faszinieren uns immer wieder mit ihren Entwürfen, die von eigenen Traditionen genauso beeinflusst sind wie vom deutschen Bauhausstil. Das Ergebnis: schnnörkellose, puristische Produkte und Projekte, die auf jeglichen überflüssigen Schnickschnack verzichten, die Funktion in den Mittelpunkt rücken und auf natürliche, hochwertige Materialien und eine schlichte Formensprache setzen. Langweilig wird das jedoch nie, denn in all der reduzierten Schlichtheit finden sich stets traditionelle, regionale Ansätze sowie spannende, innovative Impulse.