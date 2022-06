homify 360°: Bauernhaus in Wales

Wales ist bekannt für seine weitläufigen Wiesen, hügelige Landschaften, Moore und Gebirge. Große Teile des Landes sind Landschaftsschutzgebiete, die Naturliebhaber zum Wandern, Entspannen und Genießen einladen. Wenn man nach ausgiebigen Spaziergängen und Erkundungstouren dann noch in ein uriges, traditionelles Bauernhaus zurückkehren kann, ist die angelsächsische Romantikidylle perfekt. Unsere Experten von Hackett Holland haben ein solches walisisches Bauernhaus renoviert und sich dabei voll und ganz seiner Geschichte und Vergangenheit verschrieben. Das Besondere: In diesem Haus gibt es keine Elektrizität, es bietet also einen ganz besonderen Zufluchtsort vor der Hektik und dem Trubel des modernen Lebens.