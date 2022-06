Denkmalgeschütztes Haus mit Laden in Bayern

Im Neubau befinden sich großzügige Räume und eine Dachterrasse inmitten einer vielfältigen Dachlandschaft mit Blick auf den Bayerischen Wald. Das Penzkoferhaus mit seinem konträren Vorder- und Rückgebäude ist ein Beispiel dafür, dass das Wohnen in der Stadt, insbesondere in alten Gebäuden, immer attraktiver für alle Generationen geworden ist. In den alten und neuen Bürgerhäusern werden Erinnerungen an ein vorhergegangenes städtisches Leben wach.