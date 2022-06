Heute dreht sich bei uns alles um öffentliche Parks und Gärten, die kleinen oder auch größeren grünen Oasen, die vor allem in Großstädten so wichtig sind für die Lebensqualität und Groß und Klein gerade bei schönem Wetter magisch anziehen. Ob man nun joggen möchte oder ganz entspannt auf der Wiese liegen, mit Freunden den Grill anwerfen oder in der Mittagspause auf der Parkbank ein bisschen entspannen möchte – solche öffentlichen Grünanlagen sind der perfekte Ersatz für den Privatgarten oder den Ausflug in die Natur. Und wenn sie dann noch so schön angelegt und kreativ gestaltet sind, wie die folgenden Projekte unserer Experten, steht dem gepflegten Seele baumeln lassen nichts mehr im Wege.