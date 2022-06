homify 360°: Modernes Klinkerhaus in Münster

Hier sehen wir den Ausschnitt des Badezimmers. Unkonventionell präsentiert sich die Anordnung des Waschtisches. Denn nicht wie sonst wurde das Waschbecken an einer Wand angebracht, sondern an der Eckverglasung. So musste zwar auf einen Spiegel unmittelbar über dem Becken verzichtet werden, jedoch kann man beim Zähneputzen den Blick ins Grüne genießen. Das Badezimmer fügt sich nahtlos in das farbliche Konzept des Hauses ein. Die geradlinigen Formen tragen zu einem ruhigen Ambiente bei.