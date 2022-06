Diese 6 Dinge brauchst du für ein gemütliches Schlafzimmer

Entscheidend für unser Wohlbefinden und die optimale Entspannung ist oftmals die richtige Beleuchtung. Im Schlafzimmer wollen wir auf keinen Fall grelles, nacktes Licht. Wir wollen auch keine Glühbirnen sehen, die Lampen sollten also ihre Lichtquelle gut verstecken. Hier stehen uns verschiedene Lampen zur Verfügung. Ein dekorativer Lampenschirm kann auch ein echter Hingucker sein und sorgt für eine ruhige, angenehme Stimmung im Raum. Auch die Ausrichtung des Lichts an Decke oder Wand sorgt für indirekte Beleuchtung und lässt unseren Schlafraum warm strahlen. Am besten kombiniert ihr verschiedene Lichtquellen, Wandlampen, Steh- und Tischlampen, um so kleine Lichtinseln zu bauen, die den Raum auflockern und ein schönes Licht zaubern. Bei unseren Experten findet ihr viele Inspirationen, so zum Beispiel diese orientalischen Tischleuchten mit filigranen Durchbrüchen. Die Lampen werfen geheimnisvolle Muster an die Wand und entführen euch mit ihrem Licht in Tausend und eine Nacht.