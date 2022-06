Umbau eines Wohnhauses zum modernen architektonischen Meisterwerk

Das 1968 erbaute Wohnhaus war in keinem schlechten Zustand. Allerdings wollte der Besitzer dem Gebäude einen frischen Look verleihen, denn die Ziegelwände in verschiedenen Rot-Braun-Tönen zusammen mit den dunklen Fensterrahmen und Dachziegeln wirkten eintönig und trist. Es musste daher etwas geschehen. Der Besitzer erkundigte sich, ob die Bausubstanz für eine Renovierung des Anwesens in Ordnung ist und nachdem klar war, dass das Haus eine gute Grundlage für eine neue Fassade bildete, wurde mit den Entwürfen und Renovierungsarbeiten nicht lange gewartet.