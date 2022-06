Ausgefallene Möbel für den Flur

Ihr möchtet in eurer Mietwohnung so wenig Löcher wie möglich in die Wand bohren? Dann ist diese Garderobe das ideale Möbelstück für euren Flur. Die Holzgarderobe lehnt frei an der Wand und wird mittels zweier Beine gestützt.

Auf Wunsch wird die Garderobe aus Douglasie, Eiche oder Lärche gefertigt. Um den originalen Holzton zu bewahren, wurde die Oberfläche der Hölzer nicht behandelt. So bleibt die spezielle Haptik erhalten und mit der Zeit tritt ein Patina-Effekt ein.