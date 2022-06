So werden minimalistische Schlafzimmer gemütlich

In minimalistisch eingerichteten Räumen wird mit Accessoires eher sparsam umgegangen. Schließlich steht hier die Funktion im Mittelpunkt und Staubfänger sind absolut nicht gefragt. Und doch sind es oft die Accessoires, die einem puristischen Zimmer Wärme, Wohnlichkeit und Charakter verleihen. In diesem Fall wäre das Schlafzimmer ohne den Fellteppich, die Bilder an der Wand und die markanten Nachttischlampen ganz schön kahl. Wenige, ausgewählte Accessoires sind also nicht nur erlaubt, sondern unbedingt notwendig, um ein minimalistisches Schlafzimmer gemütlich zu gestalten.