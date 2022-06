homify 360°: Kernsanierung eines denkmalgeschützten Hauses in Nordrhein-Westfalen

Die Küche bietet eine enorme Grundfläche und ist Dreh- und Angelpunkt des Hauses. Hier sehen wir die gegenüberliegende Seite der Kochinsel. In der hinteren Ecke findet sich eine Küchenzeile, die uns zeigt, dass sich die einzelnen Arbeitsstationen der Küche an verschiedenen Punkten des Raumes befinden. Das hat den praktischen Vorteil, dass auch mehrere Personen gleichzeitig in der Küche gemeinsam kochen können, ohne sich dabei gegenseitig zu behindern.