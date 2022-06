Traumhaus mit zwei Gesichtern

Dieses Foto zeigt sehr schön die beiden bereits gezeigten Seiten des Hauses von innen betrachtet. Das großzügig und offen gestaltete Wohn- und Esszimmer ist zur Straße hin komplett geschützt, wobei die doppelte Deckenhöhe dafür sorgt, dass der Raum auch von dieser Seite aus mit ausreichend natürlichem Licht geflutet wird. Rechts geht der Innenraum dank der riesigen Glasschiebetüren nahtlos in die Terrasse über. Darüber befindet sich eine Galerie, die zu den Räumen im Obergeschoss führt. Hinter dem Kamin an der Stirnseite wurde das Mauerwerk von der Fassade aufgegriffen, was für eine harmonische Verbindung zwischen Außen- und Innenraumgestaltung sorgt.