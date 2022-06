So wohnt man großzügig und modern!

Sunset – welch verheißungsvoller Name für ein Bauprojekt. Und in der Tat ist diese Bezeichnung für das Wohnhaus, welches wir euch in diesem Artikel vorstellen, überaus zutreffend. Unaufdringlich nimmt es seinen Platz an einer Hanglage ein und streckt seinen leichten Vorbau mit einzigartigem Ausblick über das Tal und der untergehenden Sonne am Horizont entgegen. Was so romantisch klingt, ist auch durchweg ansprechend in der Umsetzung gelungen, für welche die in der Schweiz ansässigen Architekten von Marty Häuser AG verantwortlich sind.