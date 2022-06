Moderne Fata Morgana: 6 Bilder, die ihr nicht so schnell vergessen werdet

Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Spiegelhaus stammt von dem amerikanischen Künstler Phillip K. Smith III, der mitten in der kalifornischen Wüste eine heruntergekommene Holzhütte entdeckte und beschloss, diese in ein Kunstwerk zu verwandeln. Mit seinem Projekt Lucid Stead wollte er die Wandelbarkeit und Vielseitigkeit der scheinbar langweiligen und eintönigen Wüstenlandschaft zeigen und deutlich machen, was für eine große Wirkung die kleinsten, einfachsten Änderungen haben können.