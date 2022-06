homify 360°: Ferienhaus in der Bretagne

Wir nähern uns dem Haus von Nordwesten her und finden es perfekt eingebettet in seine Umgebung vor. Nicht nur der Ausblick auf den malerischen Wald im Hintergrund macht das Ferienhaus so besonders, auch in seiner gesamten Architektur unterscheidet es sich deutlich von den Häusern in der Nachbarschaft, die im traditionellen bretonischen Baustil errichtet wurden. Hier hingegen wurde auf schwarzes Holz und einen eleganten Purismus gesetzt, verbunden mit einer überraschenden und einzigartigen Formgebung und einem reduzierten Flachdach.