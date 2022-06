6 coole Chalets, die du gesehen haben musst

Dieses Chalet in den französischen Alpen wirkt mit seiner beeindruckenden Größe fast schon majestätisch und wurde als exklusive Ski-Lodge in traditionellem Design neu entworfen. Mit seinem Natursteinfundament und der Holzfassade schmiegt es sich an den Berg und macht vor allem in der Dunkelheit stimmungsvoll beleuchtet ordentlich Eindruck.