Moderne TV-Möbel

Zum Schluss noch ein extrem platzsparendes und super modernes TV-Möbel aus dem Hause Extendo, das eigentlich gar kein Möbelstück ist, sondern eher eine Halterung. Weniger ist hier ganz klar mehr. Durch die flxible Basis kann die Säule um 360° gedreht werden. Die Säule ist in zwei Höhen erhältlich und kann an beiden Seiten bestückt werden. Die perfekte Lösung für kleine Räume, in denen Platz gespart werden soll als auch für alle modernen und minimalistisch gehaltenen Wohnkonzepte.

