Ein weißes Loft in Venetien

Wenn in einer Wohnung eine einzige Farbe vorherrscht, muss man mit einigen Tricks arbeiten, damit das Ganze nicht langweilig wirkt. Um einen sterilen All-white-Look zu verhindern, wurde die Nicht-Farbe in diesem Dach-Loft perfekt in Szene gesetzt – und zwar durch unterschiedliche Materialien und Texturen. Der gebleichte Eichenboden und die weißen Deckenbalken passen sich dem gewünschten Farbkonzept perfekt an, bringen aber gleichzeitig die gemütliche und natürliche Note des Materials Holz mit.