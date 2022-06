Top 5: Häuser mit unterschiedlichen Fassaden

Besonders gut hat euch das Betonhaus in Stuttgart gefallen, das von dem Architekten Udo Ziegler geplant und gebaut wurde. Das Mehrfamilienhaus wurde behutsam in ein Wohngebiet der 30er-Jahre eingebettet. Da das Gebäude für zwei Familien ausgelegt wurde, mussten die Planer darauf achten, dass das Haus nicht zu massig wirkt in Bezug auf die benachbarte Bebauung. Prägnant ist die moderne Fassade aus Beton, die cool und zeitgemäß ist. Im Inneren ist das Haus wunderbar hell. Die Galerie in der höchsten Etage ist ein wahrer Wohntraum.